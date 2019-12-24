شكرا لقرائتكم اتحاد كرة السلة يحظر مشاركة الإعلاميين فى مباراة الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة، قرار منع حضور الصحفيين والإعلاميين، لمباراة الأهلى والزمالك، التى تقام اليوم فى الجولة الثانية من جولات المرحلة الثانية من دورى سوبر السلة، والتى تقام بصالة عبد الله الفيصل بالجزيرة .

وكانت مباراة دور الـ 16 بكأس مصر، والتى جمعت الفريقين، شهدت أحداث شغب بعد التواجد الجماهيرى فى المباراة، رغم منع الحضور، وتم توقيع عقوبات مالية وإيقافات على كل من الناديين .

وأعلن اتحاد السلة أمس عن إمكانية حضور الصحفيين من حاملى بطاقات و تصاريح اتحاد اللعبة، إلا أنه تقرر منذ قليل منع حضور الصحفيين و الإعلاميين دون أسباب .