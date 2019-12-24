محمد صلاح خامس أغلى لاعب فى العالم

وتوج محمد صلاح مع ليفربول بـ 3 بطولات، حيث ساهم فى تتويج "الريدز" ببطولة دورى ابطال اوروبا العام الحالى بعد الفوز الذى تحقق على توتنهام بهدفين دون مقابل فى المباراة النهائية التى جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، قبل أن يحصل على بطولة كأس السوبر الاوروبى عقب الفوز الذى تحقق على تشيلسى بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما بملعب "فودافون أرينا" معقل نادى بشكتاش التركى، قبل أن يتوج بلقب كأس العالم للأندية.

وقدرت صحيفة "أس" الاسبانية، قيمة محمد صلاح في سوق الانتقالات العالمية حالياً بـ 158 مليون يورو، متفوقاً على هاري كين نجم توتنهام الانجليزي، وأنطوان جريزمان مهاجم برشلونة الاسباني، وثنائي مانشستر سيتي، كيفين دي بروين ورحيم سترلينج، بجانب بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي.

وتصدر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم بالوقت الحالي، بعدما بلغت قيمته التسويقية 225 مليون يورو، يليه زميله في فريق العاصمة الفرنسية نيمار بـ 192.9 مليون يورو، ثم ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني بـ 186.6 مليون يورو، ثم هازارد نجم ريال مدريد الاسباني بـ 162.8 مليون يورو.

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