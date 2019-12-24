فرج عامر يرد علي عقوبة الجبلاية: لايجوز معاقبة رئيسي سموحة و الزمالك

وكانت لجنة الإنضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أصدرت في اجتماعها أمس بعد توقيع عدد من العقوبات تجاه بعض أفراد المنظومة الكروية فى مصر، بناءا على تقارير حكام ومراقبي المباريات وما وصل إليها من المدير التنفيذي ومدير إدارة المسابقات من مستندات.

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وجاءت قرارات لجنة الانضباط بالجبلاية، وفقا لأحداث مختلفة منها ضد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بعد هجومه على الحكام عقب مباراة فريقه أمام سموحة، واتهامه الحكم بالمرتشي وكذلك هجومه على جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، ليتم منعه من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لما بدر منه.

كما طالت العقوبات فرج عامر رئيس نادي سموحة، الذى تقرر منعه من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسئ لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان بعدما أتهم الحكم بإفساد اللقاء بسبب القرارات الغير صحيحة.