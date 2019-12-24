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شكرا لقرائتكم فرج عامر يرد علي عقوبة الجبلاية: لايجوز معاقبة رئيسي سموحة و الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن استنكار عدد كبير من أعضاء مجلس النواب باللجنة التشريعية والدستورية، لقرارات لجنة الانضباط بإتحاد الكرة بمخالفة الدستور لاصدرها عقوبات ضد عضوى المجلس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة ورئيس نادى سموحة، وأيضا مرتضى منصور عضو اللجنه التشريعية ورئيس نادى الزمالك.
وأشار فرج عامر فى تغريدته إلى أن إيهاب الخولى أمين سر اللجنة التشريعية أنه لا يجوز توقيع عقوبة ضد عضو مجلس النواب سواء جنائية أو تأديبية قبل استئذان المجلس برفع الحصانة البرلمانية، وأن ما صدر عن لجنة الانضباط بإتحاد الكرة ضد عضوى المجلس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة ورئيس نادى سموحة وأيضا مرتضى منصور عضو اللجنه التشريعية ورئيس نادى الزمالك مخالف للدستور لأنه تضمن عقوبة تأديبية وغرامة مالية .
وكانت لجنة الإنضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أصدرت في اجتماعها أمس بعد توقيع عدد من العقوبات تجاه بعض أفراد المنظومة الكروية فى مصر، بناءا على تقارير حكام ومراقبي المباريات وما وصل إليها من المدير التنفيذي ومدير إدارة المسابقات من مستندات.
كما طالت العقوبات فرج عامر رئيس نادي سموحة، الذى تقرر منعه من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسئ لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان بعدما أتهم الحكم بإفساد اللقاء بسبب القرارات الغير صحيحة.
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