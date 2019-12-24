أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن عرض قفازات حارس منتخب مصر السابق عصام الحضري في المتحف الخاص بالاتحاد.
وقفازات عصام الحضري هي التي ارتداها في آخر مشاركة رسمية له مع منتخب مصر في كأس العالم التي أقيمت العام الماضي في روسيا، والتي كانت أمام المنتخب السعودي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.
وقال الفيفا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "بعد ظهوره الدولي الأول في عام 1996، انتظر عصام الحضري 22 سنة و158 مباراة دولية قبل أن يشارك مع منتخب الفراعنة في كأس العالم 2018".
وأضاف الاتحاد الدولي: "قفازات السد العالي من النهائيات معروضة بفخر بمعرض كرة القدم والعالم العربي بداخل متحف فيفا في زيوريخ".
ويعد عصام الحضري هو أكبر لاعب سناً يشارك في نهائيات كأس العالم، بالإضافة إلى أنه أول لاعب إفريقي ينجح في صد ركلة جزاء في تاريخ كأس العالم.
من جانبه، علّق عصام الحضري على احتفاء الـ فيفا بتخليد "قُفَّازه" في المتحف الدولي لكرة القدم.
وقال الحضري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "الحمد لله.. شكراً على اهتمامكم".
كانت هذه تفاصيل خبر أول إفريقي يصد ركلة جزاء بالمونديال.. «فيفا» يعرض «قفازات» عصام الحضري بمتحفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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