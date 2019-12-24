معروف يوسف يغيب عن المقاولون أمام الاتحاد بسبب الإيقاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب معروف يوسف لاعب المقاولون العرب عن المشاركة مع ذئاب الجبل فى مباراتهم المرتقبة أمام الاتحاد السكندرى، التى تقام فى الأول من يناير المقبل على استاد الإسكندرية بمنافسات الأسبوع الـ11 من عمر مسابقة الدورى العام.

وحصل معروف يوسف على إنذارين خلال مشاركته مع المقاولون فى مباراة الإسماعيلى بالجولة العاشرة، التى أقيمت أمس وفاز بها ذئاب الجبل بهدفين نظيفين، جاء الإنذار الأول فى الدقيقة 60، والإنذار الثانى فى الدقيقة 88، ليتعرض للطرد قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق.

وأحرز سيف الجزيرى الهدف الأول للمقاولون فى الشوط الأول ثم أضاف محمد سمير الهدف الثانى فى الشوط الثانى، ليرفع المقاولون رصيده للنقطة 22 فى المركز الثانى بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى 7 لقاءات والتعادل فى مباراة والخسارة فى مباراتين، وتوقف الإسماعيلى عند 13 نقطة من 10 مباريات بعدما حقق الفوز فى 4 مواجهات والخسارة فى 5 مباريات والتعادل فى لقاء واحد.