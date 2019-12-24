شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يمنع الصحفيين والمصورين من حضور قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة منع حضور الصحفيين والإعلاميين لمباراة الأهلى والزمالك، التى تقام اليوم فى الجولة الثانية من المرحلة الثانية من دورى سوبر السلة، التى تقام بصالة عبد الله الفيصل بالجزيرة.

وكانت مباراة دور الـ16 بكأس مصر، التى جمعت الفريقين شهدت أحداث شغب بعد التواجد الجماهيرى فى المباراة، رغم منع الحضور، وتم توقيع عقوبات مالية وإيقافات على كل من الناديين.

وأعلن اتحاد السلة أمس عن إمكانية حضور الصحفيين من حاملى بطاقات وتصاريح اتحاد اللعبة، إلا أنه تقرر، منذ قليل، منع حضور الصحفيين والإعلاميين دون أسباب.