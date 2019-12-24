شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان لـ"سوبر كورة": إمكانياتنا تكفى للمظاليم فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويحتل أسوان المركز الـ18 بجدول مسابقة الدورى المصرى برصيد 5 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 8 مباريات، فاز أسوان فى مباراة وتعادل فى مباراتين، وتلقى أبناء الجنوب الهزيمة فى 5 مباريات.

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