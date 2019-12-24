شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يطالب الغندور باختيار حكام دوليين لمباريات الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بضرورة اختيار حكام دوليين على مستويات عالية لمباريات زعيم الثغر فى اللقاءات المقبلة بعد الأخطاء الفردية التى وقع فيها الحكم طارق مجدى حكم الأهلى والاتحاد السكندرى بالأمس.

وفاز الأهلى على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة العاشرة للدورى.

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وأضاف مصيلحى لجمال الغندور فى اتصال هاتفى بالأمس أن طارق مجدى احتسب هدفا من تسلل واضح لصالح الأهلى تسبب فى زيادة النتيجة وتقدم الأحمر بهدفين مقابل لا شىء، بالإضافة إلى وجود أكثر من خطأ أثناء اللقاء مثير للجدل أثر على نتيجة اللقاء ووصولها إلى أربعة أهداف مقابل لا شىء.

واختتم مصيلحى حديثه للغندور أنه يطلب العدالة فى القرارات التحكيمية فقط خلال مباريات فريقه المقبلة سواء داخل الملعب أو خارجه، خاصة أنه ينافس الموسم الحالى على المربع الذهبى ويحتاج لكل نقطة.

يذكر أن الاتحاد السكندرى يحتل المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المقاولون العرب صاحب المركز الثانى.