مفاجأة مدوية برشلونة يحسم مصير نجوم الفريق

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

كشفت صحيفة اس الاسبانية على أن برشلونة حسم أمر الثنائي آرتورو فيدال أو إيفان راكيتيتش في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.



واتخذ نادي البلاوجرانا قراراه برفض رحيل الثنائي، وفقاً لتوجيهات المدرب إرنستو فالفيردي الذي لا يريد حرمان نفسه من المحارب التشيلي نظراً لما يملكه من شخصية وقدرات خاصة في خط الوسط.

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وأكدت صحيفة الأس الإسبانية بأن فالفيردي قرر أيضاً إعادة تقييم وضع الكرواتي راكيتيتش والذي قدم مستويات طيبة في الفترة الأخيرة مع الفريق حينما سنحت له فرصة المشاركة.

وأكدت الصحيفة أن فيدال أقنع الجميع بسبب إظهاره الرغبة الدائمة في الفوز وفي تسجيل الأهداف والمشاركة القوية على الصعيد التكتيكي.

ولن يوافق البارسا على بيع راكيتيتش أو فيدال إلى إنتر ميلان إلا إذا قدم النادي الإيطالي عرضاً مُغرياً لا يُمكن رفضه، وأن يكون عرضاً للشراء وليس للحصول على إحداهما على سبيل الإعارة.