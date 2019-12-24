اخبار الرياضه

مفاجأة مدوية برشلونة يحسم مصير نجوم الفريق

0 نشر
أنس عبد الغني 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية يحسم مصير نجوم الفريق والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

كشفت صحيفة اس الاسبانية على أن برشلونة حسم أمر الثنائي آرتورو فيدال أو إيفان راكيتيتش في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

واتخذ نادي البلاوجرانا قراراه برفض رحيل الثنائي، وفقاً لتوجيهات المدرب إرنستو فالفيردي الذي لا يريد حرمان نفسه من المحارب التشيلي نظراً لما يملكه من شخصية وقدرات خاصة في خط الوسط.

Advertisements

وأكدت صحيفة الأس الإسبانية بأن فالفيردي قرر أيضاً إعادة تقييم وضع الكرواتي راكيتيتش والذي قدم مستويات طيبة في الفترة الأخيرة مع الفريق حينما سنحت له فرصة المشاركة.

وأكدت الصحيفة أن فيدال أقنع الجميع بسبب إظهاره الرغبة الدائمة في الفوز وفي تسجيل الأهداف والمشاركة القوية على الصعيد التكتيكي.

ولن يوافق البارسا على بيع راكيتيتش أو فيدال إلى إنتر ميلان إلا إذا قدم النادي الإيطالي عرضاً مُغرياً لا يُمكن رفضه، وأن يكون عرضاً للشراء وليس للحصول على إحداهما على سبيل الإعارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة مدوية برشلونة يحسم مصير نجوم الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا