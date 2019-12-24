شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. ياسر سالم مديراً لمنتخب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم في بيان صحافي أنه تم تكليف عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة عيسى مير عبد الرحمن بالإشراف على مهام المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة وذلك بناء على التوصية المقدمة من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية خلال اجتماعها الأخير، فيما تم تعيين لاعب نادي الوحدة والمنتخب الوطني السابق ياسر سالم مديرا للمنتخب الوطني الأول.
وتقدم اتحاد الكرة بالشكر والتقدير الى مشرف المنتخب الوطني السابق الدكتور حسن سهيل ومدير المنتخب السابق إسماعيل راشد اللذان تقدما باعتذارهما عن مواصلة العمل مع المنتخب الوطني لظروفهما الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رسمياً.. ياسر سالم مديراً لمنتخب الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.