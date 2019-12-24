شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يتوجه لصربيا غدًا لأداء معسكره التدريبي الأول استعدادًا لأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغادر القاهرة، فجر غد الأربعاء، بعثة المنتخب الوطني لرجال كرة اليد، متوجهة إلى صربيا لخوض المعسكر التدريبي الأول، استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا الشهر المقبل والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من ١٦ حتى ٢٦ يناير المقبل.

وتتخلل معسكر المنتخب الوطني مباراتان وديتان أمام المنتخب الصربي يومي ٢٨ و٢٩ من الشهر الجاري، تزامنًا مع العيد الوطني للاتحاد الصربي بعد مرور ٧٠ سنة على تأسيسه.

Advertisements

وصرح علاء السيد، رئيس لجنة المنتخبات القومية باتحاد كرة اليد، بأن وديتي المنتخب أمام المنتخب الصربي ستتم تجربة بعض اللاعبين ممن تم تصعيدهم في القوام الرئيسي للمنتخب الوطني وعددهم ٦ لاعبين.

وقال علاء السيد، إن دعوة المنتخب الصربي لمنتخب مصر لخوض مباراتين وديتين دليل على ثقل المنتخب الوطني وحرص أحد أفضل المنتخبات القوية في أوروبا على الاحتكاك مع منتخب مصر، مشيرًا إلى أن تلك المباريات تأتي أيضًا في استعدادات المنتخب الصربي لخوض منافسات بطولة الأمم الأوروبية التي تستضيفها ثلاث دول سويسرا والنمسا والسويد، بدءًا من العاشر من يناير المقبل.

وتتكون بعثة المنتخب الوطني من المهندس هشام نصر، رئيسًا للبعثة، وعلاء السيد، رئيس لجنة الفرق القومية، ونور أبوزيد، مديرًا إداريًا، ومحمد شوقي، طبيبًا، بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، ومعه حسين زكي وهاني الفخراني مدربين مساعدين، وأنطونيو كارتنينو، مدربًا للأحمال، وفينيو لوسر مدربًا لحراس المرمي، بالإضافة للاعبين: كريم هنداوي ومحمد على وعصام الطيار لحراسة المرمى، وأحمد الأحمر وسيف الدرع ووسام نوار وممدوح هاشم ويحيى الدرع ومحمد سند وأكرم يسري ويحيى خالد ومحسن رمضان وأحمد خيري وأحمد هشام السيد وعلي زين وحسن قداح وعمر بكار وأحمد مؤمن وإبراهيم المصري وأحمد عادل وخالد وليد.