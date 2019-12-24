شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يوجه رسالة لمدرب الأهلي رينيه فايلر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة لمدرب النادي الأهلي رينيه فايلر بعد فوز المارد الأحمر برباعية نظيفة على الاتحاد السكندري، أمس، في إطار الدوري الممتاز.

وقال «أديب»، عبر حسابه على «تويتر»: «ممكن حد يفهم الباشا مدرب الأهلى إن عندنا في مصر ممكن تكسب الماتش بجون أو اتنين على أقصى تقدير، يعنى مش محتاج تعمل كرنفال أهداف».

وأضاف: «حد يشرحله إنه فارق بنقط كتير عن أي نادي في المحروسة، فموضوع الأهداف ده مش مهم، خلوه يراعى مشاعر البيت الأبيض، مش بتاع ترامب، بتاع الزمالك».