شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يوجه رسالة لمدرب الأهلي رينيه فايلر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة لمدرب النادي الأهلي رينيه فايلر بعد فوز المارد الأحمر برباعية نظيفة على الاتحاد السكندري، أمس، في إطار الدوري الممتاز.
وقال «أديب»، عبر حسابه على «تويتر»: «ممكن حد يفهم الباشا مدرب الأهلى إن عندنا في مصر ممكن تكسب الماتش بجون أو اتنين على أقصى تقدير، يعنى مش محتاج تعمل كرنفال أهداف».
وأضاف: «حد يشرحله إنه فارق بنقط كتير عن أي نادي في المحروسة، فموضوع الأهداف ده مش مهم، خلوه يراعى مشاعر البيت الأبيض، مش بتاع ترامب، بتاع الزمالك».
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