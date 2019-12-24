شكرا لقرائتكم خبر عن منع مرتضى منصور من المشاركة بأي نشاط رياضي لـ3 مباريات.. وتحذير «عبدالحفيظ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم مجموعة من القرارت، أمس الإثنين، أبرزها منع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

وذكر اللجنة أنها اتخذت قرارها بحق رئيس الزمالك لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.

كما قررت اللجنة منع محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه، لما بدر منه من تصريحات تسيء لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان.

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كذلك قررت اللجنة توجيه «توبيخ» إلى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حال تكرار ذلك.

وقررت إيقاف رضا عبدالعال، المدير الفني لبلدية المحلة، 4 مباريات، وغرامة 50 ألف جنيه، لما ورد منه في حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة.

كما قررت إيقاف مصطفى محمد يوسف نايل، المدير الإداري لفريق شركة أسيوط لتكرير البترول، 10 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام الفيوم، وإيقاف مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لفريق أسوان، مباراتين لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد لجنة الحكام.

وتقرر أيضا إيقاف علاء الدين مصطفى سالم، مدلك فريق المصري، 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز.