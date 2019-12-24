شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة يعاين ملعب مواجهة الزمالك وزيسكو في زامبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قام المهندس هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في زامبيا، وبصحبته أيمن حافظ، المنسق العام لفريق الكرة، ومحمد بدر، المدير المالي، بمعاينة ملعب ليفي مواناواسا، بمدينة ندولا الزامبية.

ويستضيف هذا الملعب مواجهة الزمالك مع زيسكو الزامبي، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها، السبت المقبل.

ووصف هاني زادة الملعب بأن أرضيته عشبية جيدة، ومدرجاته تتسع لـ٤٠ ألف مشجع.