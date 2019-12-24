شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يتسلم تقريرًا طبيًا عن لاعبي الأهلي المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يتسلم رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريرًا طبيًا من الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، عن حالة اللاعبين المصابين، وذلك في إطار متابعة المدير الفني وحرصه على معرفة مستجدات البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعبين الذين غابوا عن التدريبات في الفترة الأخيرة للإصابة.

وبات من المنتظر أن يشارك ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، في مران الفريق الذي يقام غدا بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي وجاهزيته طبيًا للمشاركة في التدريبات.

كما يتسلم فايلر تقريرا عن اللاعبين الذين غابوا عن مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت أمس على استاد القاهرة في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام، وانتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون رد.