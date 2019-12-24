شكرا لقرائتكم خبر عن الغضب يجتاح الإسماعيلية بعد هزيمة «الدراويش» أمام المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سيطرت حالة من الغضب على جماهير الإسماعيلي، عقب الهزيمة الثانية للفريق على التوالي، والتي تلقاها على يد المقاولون العرب بهدفين نظيفين، بعدما خسر في المباراة الماضية أمام الأهلي بهدف نظيف.

وحمّلت الجماهير الغاضبة إدارة النادي مسؤولية الهزيمة لعدم تدعيم صفوف الفريق بلاعيين على مستوى عالٍ، وعدم وجود خطة واضحة المعالم للمنافسة على أي لقب.

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وامتد هجوم الجماهير على اللاعبين وأدائهم المخيب للآمال، في ظل غياب الروح وعدم الإصرار على الفوز، وطالبوا بضخ دماء جديدة للفريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لإنقاذ الفريق، في ظل منافسته في البطولة العربية وصعوده إلى دور الثمانية، والاستعداد للقاء الاتحاد.

من جانبه، قال إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة النادي، إن مجلس الإدارة لم يقصر، وقام بتغيير أكثر من مدير فني بعد تراجع النتائج، مطالباً الجماهير بالصبر، في ظل محاولة تشكيل فريق متجانس قادر على المنافسة.

وأضاف أن الإدارة في انتظار التقرير الفني للمباراة، واتخاذ إجراءات الثواب والعقاب التي تنتهجها الإدارة تجاه اللاعبين في كل مباراة.