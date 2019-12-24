شكرا لقرائتكم خبر عن شوارع الغردقة تتزين لاستقبال ضيوف حفل الأفضل في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت مدينة الغردقة والشركة المنظمة لحفل الأفضل في أفريقيا لكرة القدم، الاستعدادات لاستقبال الحفل المقرر إقامته 7 يناير المقبل في منطقة سهل حشيش.

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حيث تزينت شوارع مدينة الغردقة بلافتات الترحيب بالضيوف بعدة لغات، وامتدت اللافتات من المطار حتى مقر الحفل وفنادق إقامة المشاركين، وحملت اللافتات علم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وأخرى لتوقيت وموعد الحفل.

وقال كامل أبوعلي، رئيس جميعة الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إن مدينة الغردقة، وتحديداً منطقة سهل حشيش، جاهزة لاستضافة حفل أفضل لاعب في أفريقيا ٢٠٢٠ في 7 يناير المقبل، والذي سيتم نقله على العشرات من المحطات الفضائية.

وأضاف أنه ستتم إذاعة فيديو ترويجي عن مدينة الغردقة ومعالمها السياحية، وسيتابعه مئات الملايين من متابعي كرة القدم في العالم، وتقديم فقرات أفريقية متنوعة، لما يشهده الحدث من استضافة نجوم عالميين في هذا المجال، وهذا بدوره يمثل دعاية مجانية لمصر.

شوارع الغردقة تتزين لاستقبال ضيوف حفل الأفضل في أفريقيا