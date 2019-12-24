شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 25 نقطة فقدها الزمالك في مواجهة مختار مختار بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف فريق الإنتاج الحربي بملعب السلام بالقاهرة نظيره الزمالك، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز 2019-2020.

ودائمًا ما تكون مواجهات الزمالك أمام الأندية التي يقودها فنيًا، المخضرم مختار مختار، عامرة بالإثارة والمتعة، يصعب التكهن بنتائجها أو توقع سيرها وأحداثها.

الزمالك كان على موعد مع مختار مختار وجهًا لوجه في 26 مباراة سابقة بجميع المسابقات قبل لقاء الليلة، وذلك خلال قيادة ابن الأهلي السابق لأندية غزل المحلة وبتروجت والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي والإنتاج الحربي.

وتمكن مختار مختار من تحقيق الفوز على الزمالك في 6 مرات بواقع 5 خلال ولايته لبتروجت وانتصار وحيد مع إنبي كان في نهائي كأس مصر 2011 وهو النهائي الوحيد الذي خسره «المعلم» حسن شحاتة خلال رحلته التدريبية مع الأندية والمنتخبات.

بينما حسم التعادل نتيجة 5 مباريات جمعت الزمالك بمختار، بواقع 3 خلال ولايته للإنتاج الحربي و2 مع فريق بتروجت، بينما تجرع مختار الخسارة أمام الفارس الأبيض في 15 مناسبة بواقع 5 مع بتروجت و2 مع المصري و2 مع المحلة و3 مع الاتحاد و3 مع الإنتاج.

وبخلاف حسم مختار موقعة نهائي كأس مصر 2011 خلال ولايته لإنبي في مواجهة الزمالك، ففقد الفريق الأبيض 25 نقطة في مواجهاته أمام مختار في الدوري جاءت تفاصيلها على النحو التالي.

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موسم 2007-2008: تسبب مختار في تجريد الزمالك من 6 نقاط إثر قيادته لبتروجت للفوز داخل وخارج ملعبه في الدوري بنتيجتي1/0 و3/1.

موسم 2008-2009: يفقد الزمالك نقطتين أمام بتروجت بالتعادل سلبيًا في لقاء الدور الأول.

موسم 2009-2010: ثلاث نقاط يفقدها أبناء ميت عقبة بالخسارة على يد بتروجت بهدفين مقابل هدف في مباراة الدور الأول.

موسم 2012-2013: ينجح مختار في سلب 5 نقاط من الزمالك بقيادة بتروجت للفوز عليه 2/1 في الدورالأول وتعادل بنتيجة 2/2 في الدور الثاني.

موسم 2013-2014: ثلاث نقاط جديدة ينزفها الزمالك في مواجهة مختار، بالخسارة في الدور الأول للدوري أمام بتروجت بنتيجة 4/2.

موسم 2017-2018: خسر الزمالك 4 نقاط في مشواره بالدوري في ذلك الموسم خلال مواجهتين أمام مختار مختار، وذلك بتعادله أمام الإنتاج 1/1 بالدور الأول و0/0 في الدور الثاني.

موسم 2018-2019: في لقاء الدور الثاني للموسم الماضي فقد الزمالك من جديد نقطتين ثمينتين في مشواره بالمسابقة بتعادل إيجابي بنتيجة 1/1 أمام إنتاج «مختار».