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أسوان لـ"الخليج 365" : إمكانياتنا تكفي للمظاليم فقط وأكبر عقودنا 500 ألف

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جدة - عمرو شويل كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن أكبر عقد لدى أبناء الجنوب لا يتجاوز 500 ألف جنية.

 

وقال أمين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أكبر عقد لدينا لا يتجاوز الـ 500 ألف جنية وأقل عقد 50 ألف جنية، لا نستطيع مواكبة كل هذه الانفاقات بمفردنا، امكانياتنا تساعدنا على المنافسة في الممتاز "ب" لكنها لا يمكن أن تتحمل تكاليف البقاء تحت الأضواء والشهرة إذا ظلت بهذا الحجم".

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مصطفى أمين تحدث عن ملف انتقالات يناير قائلاً: "نحتاج إلى تدعيمات قوية في يناير إذا كنا نريد البقاء والحفاظ على موقعنا بالدوري الممتاز، طلبنا من الاسماعيلي ضم مهاجمه الصاعد حازم مرسي مجاناً لضعف الامكانيات، ولكن حتى اللحظة لم يصل إلينا رد من إدارة الدراويش، تعرض ثنائي الهجوم أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكري للاصابة بالصليبي وأصبح لدينا عجز كبير في هذا المركز".

 

ويحتل أسوان المركز الـ 18 بجدول مسابقة برصيد 5 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 8 مباريات، فاز أسوان في مباراة وتعادل في اثنتين، وتلقى أبناء الجنوب الهزيمة في 5 مباريات .
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