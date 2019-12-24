شكرا لقرائتكم أسوان لـ"الخليج 365" : إمكانياتنا تكفي للمظاليم فقط وأكبر عقودنا 500 ألف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال أمين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أكبر عقد لدينا لا يتجاوز الـ 500 ألف جنية وأقل عقد 50 ألف جنية، لا نستطيع مواكبة كل هذه الانفاقات بمفردنا، امكانياتنا تساعدنا على المنافسة في الممتاز "ب" لكنها لا يمكن أن تتحمل تكاليف البقاء تحت الأضواء والشهرة إذا ظلت بهذا الحجم".
مصطفى أمين تحدث عن ملف انتقالات يناير قائلاً: "نحتاج إلى تدعيمات قوية في يناير إذا كنا نريد البقاء والحفاظ على موقعنا بالدوري الممتاز، طلبنا من الاسماعيلي ضم مهاجمه الصاعد حازم مرسي مجاناً لضعف الامكانيات، ولكن حتى اللحظة لم يصل إلينا رد من إدارة الدراويش، تعرض ثنائي الهجوم أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكري للاصابة بالصليبي وأصبح لدينا عجز كبير في هذا المركز".
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