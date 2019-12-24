شكرا لقرائتكم برنامج بدنى خاص للاعبى الأهلى قبل مواجهة بلاتينيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية؛ النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي، ونجح الفريق في تحقيق الفوز على الهلال في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويسعى رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا ومعنويا للمرحلة المقبلة، التي تشهد مشاركة الفريق أمام بلاتينيوم يوم السبت، ثم العودة من جديد إلى مواجهات الدوري الممتاز.
وأجرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق، تعديلا على برنامجه التدريبي بعد الفوز برباعية نظيفة على الاتحاد السكندري أمس في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام، حيث قرر منح اللاعبين راحة اليوم، على أن يبدأ الفريق غدا التحضير لمواجهة بلاتينيوم.
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