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انضباط الجبلاية تظهر العين الحمرا بـ 300 ألف جنيه غرامات و 24 مباراة إيقاف .. منع مرتضي منصور وفرج عامر من حضور المباريات .. توبيخ سيد عبد الحفيظ .. إيقاف رضا عبد العال 4 مباريات

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جدة - عمرو شويل أظهرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، العين الحمرا، في اجتماعها أمس بعد توقيع عدد من العقوبات تجاه بعض أفراد المنظومة الكروية فى مصر، بناءا على تقارير حكام ومراقبي المباريات وما وصل إليها من المدير التنفيذي ومدير إدارة المسابقات من مستندات.

 

وجاءت قرارات لجنة الانضباط بالجبلاية، وفقا لأحداث مختلفة منها مباريات فى الممتاز، على رأسها الزمالك مع سموحة وأسوان ضد سموحة، والمصري أمام بيراميدز، ومباريات أخري بدوري القسم الثاني مثل ديربي المحلة بين البلدية والغزل ومباراة بترول أسيوط مع الفيوم.
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ايقاف مرتضي منصور

بداية قرارات لجنة الانضباط كانت ضد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بعد هجومه على الحكام عقب مباراة فريقه أمام سموحة، واتهامه الحكم بالمرتشي وكذلك هجومه على جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، ليتم منعه من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لما بدر منه.
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ايقاف فرج عامر

كما طالت العقوبات فرج عامر رئيس نادي سموحة، الذى تقرر منعه من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسئ لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان بعدما أتهم الحكم بإفساد اللقاء بسبب القرارات الغير صحيحة.
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توبيخ سيد عبد الحفيظ

بينما كانت أغرب قرارات لجنة الانضباط، هى توبيخ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك، حيث تعد هذه المرة الأولي التي يصدر فيها عقوبة مماثلة.

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ايقاف رضا عبد العال

فيما تقرر إيقاف رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما ورد منه في حق محمود عاشور حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة، حيث قال له خلال ديربي المحلة : "عاشور يا موكوس".
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إيقاف مجدي عبد العاطي

كما تقرر إيقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان مباراتين لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد لجنة الحكام، بعدما قال: "لماذا يتم تعيين حكام مغمورين لمبارياتنا مع إحترامي لهم".

إيقاف مدلك المصري

فيما تعرض علاء الدين مصطفى سالم مدلك فريق المصري للإيقاف 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه بعد تجاوزه تجاه حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز.

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10 مباريات إيقاف بالدرجة الثانية

وقررت اللجنة كذلك إيقاف مصطفى محمد يوسف نايل المدير الإداري لفريق شركة أسيوط لتكرير البترول 10 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام الفيوم.

 

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