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شكرا لقرائتكم انضباط الجبلاية تظهر العين الحمرا بـ 300 ألف جنيه غرامات و 24 مباراة إيقاف .. منع مرتضي منصور وفرج عامر من حضور المباريات .. توبيخ سيد عبد الحفيظ .. إيقاف رضا عبد العال 4 مباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ايقاف مرتضي منصوربداية قرارات لجنة الانضباط كانت ضد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بعد هجومه على الحكام عقب مباراة فريقه أمام سموحة، واتهامه الحكم بالمرتشي وكذلك هجومه على جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، ليتم منعه من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لما بدر منه.
ايقاف فرج عامركما طالت العقوبات فرج عامر رئيس نادي سموحة، الذى تقرر منعه من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسئ لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان بعدما أتهم الحكم بإفساد اللقاء بسبب القرارات الغير صحيحة.
توبيخ سيد عبد الحفيظ
بينما كانت أغرب قرارات لجنة الانضباط، هى توبيخ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك، حيث تعد هذه المرة الأولي التي يصدر فيها عقوبة مماثلة.
ايقاف رضا عبد العالفيما تقرر إيقاف رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما ورد منه في حق محمود عاشور حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة، حيث قال له خلال ديربي المحلة : "عاشور يا موكوس".
إيقاف مجدي عبد العاطيكما تقرر إيقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان مباراتين لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد لجنة الحكام، بعدما قال: "لماذا يتم تعيين حكام مغمورين لمبارياتنا مع إحترامي لهم".
إيقاف مدلك المصري
فيما تعرض علاء الدين مصطفى سالم مدلك فريق المصري للإيقاف 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه بعد تجاوزه تجاه حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز.
10 مباريات إيقاف بالدرجة الثانيةوقررت اللجنة كذلك إيقاف مصطفى محمد يوسف نايل المدير الإداري لفريق شركة أسيوط لتكرير البترول 10 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام الفيوم.
كانت هذه تفاصيل خبر انضباط الجبلاية تظهر العين الحمرا بـ 300 ألف جنيه غرامات و 24 مباراة إيقاف .. منع مرتضي منصور وفرج عامر من حضور المباريات .. توبيخ سيد عبد الحفيظ .. إيقاف رضا عبد العال 4 مباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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