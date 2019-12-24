شكرا لقرائتكم مصيلحى يطالب الغندور بحكام دوليين على مستوى عالى لمباريات الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفاز الأهلى على الإتحاد السكندرى برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة العاشرة للدورى .
كان طارق مجدى قد احتسب هدفا من تسلل واضح لصالح الأهلى وهو ما أدى لزيادة النتيجة وتقدم الاحمر بهدفين مقابل للاشئ ، بالإضافة إلى وجود أكثر من خطأ مثير للجدل أثر على نتيجة اللقاء ووصولها إلى أربعة أهداف مقابل هدفين .
وأكد محمد مصيلحى لجمال الغندور أنه يطلب العدالة فى القرارات التحكيمية فقط خلال مباريات فريقه المقبلة سواء داخل الملعب او خارجه خاصة وأنه ينافس الموسم الحالى على المربع الذهبى ويحتاج لكل نقطة .
يذكر أن الإتحاد السكندرى يحتل المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المقاولون العرب صاحب المركز الثانى .
كانت هذه تفاصيل خبر مصيلحى يطالب الغندور بحكام دوليين على مستوى عالى لمباريات الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.