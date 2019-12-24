شكرا لقرائتكم مصيلحى يطالب الغندور بحكام دوليين على مستوى عالى لمباريات الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بضرورة اختيار حكام دوليين على مستوى عالى لمباريات زعيم الثغر فى اللقاءات المقبلة بعد الأخطاء الفردية التى وقع فيها الحكم طارق مجدى حكم الأهلى والإتحاد السكندرى بالأمس .

وفاز الأهلى على الإتحاد السكندرى برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة العاشرة للدورى .

كان طارق مجدى قد احتسب هدفا من تسلل واضح لصالح الأهلى وهو ما أدى لزيادة النتيجة وتقدم الاحمر بهدفين مقابل للاشئ ، بالإضافة إلى وجود أكثر من خطأ مثير للجدل أثر على نتيجة اللقاء ووصولها إلى أربعة أهداف مقابل هدفين .

Advertisements

وأكد محمد مصيلحى لجمال الغندور أنه يطلب العدالة فى القرارات التحكيمية فقط خلال مباريات فريقه المقبلة سواء داخل الملعب او خارجه خاصة وأنه ينافس الموسم الحالى على المربع الذهبى ويحتاج لكل نقطة .

يذكر أن الإتحاد السكندرى يحتل المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المقاولون العرب صاحب المركز الثانى .