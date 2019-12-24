شكرا لقرائتكم محمد فوزى يعود لحراسة الإسماعيلى ضد الاتحاد السكندري بالبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتلقى الاسماعيلى خسارتين على التوالى أمام الأهلى بهدف دون رد ثم المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتجمد رصيد الدراويش عند النقطة الثالثة عشرة محتلا المركز التاسع بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 6 اهداف وتلقت شباكه 10 أهداف، وخسر الدراويش 17 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة.
ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الـبطال "البطولة العربية"، المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على استاد الإسكندرية، فيما يستضيف استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً.
وتجمد رصيد الدراويش عند النقطة الثالثة عشرة محتلا المركز التاسع بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف، وخسر الدراويش 17 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة.
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