شكرا لقرائتكم تعرف على التصريح المتسبب فى إيقاف مرتضي منصور .. مرتشي وساحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة في اجتماعها أمس منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام ومحمد الحنفي حكم مباراة فريقه أمام سموحة وذلك بعد الاطلاع على ما ورد في تقرير حكم ومراقب المباراة وما وصل إلي اللجنة من جانب المدير التنفيذي ومدير إدارة المسابقات.

وصرح مرتضى منصور عقب انتهاء مباراة الزمالك وسموحة أن فريقه قدم مباراة جيدة ولكن لن تدخل الكرة للمرمي بسبب "الجن و العفاريت"، و قال : "محمد الحنفي مرتشي ومش هسيب جمال الغندور بسبب عناده ضد الزمالك، و فرج عامر جايب ساحر و بيدفعله 7 آلاف دولار عشان يقفل الشبكة بالسحر و هو اللي حكالي".



التصريح المتسبب فى ايقاف مرتضي منصور

وواصل الزمالك نزيف النقاط، وسقط في التعادل الثاني من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن، بالدوري المصري ليصل اجمال النقاط المهدرة إلى 10 نقاط من هزيمتين أمام إنبي وطلائع الجيش، وتعادلين أمام نادي مصر وسموحة.