شكرا لقرائتكم بتروجت يفسخ عقد هؤلاء اللاعبين خلال الميريكاتو الشتوى الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة بتروجت فسخ التعاقد مع حسين رجب ومحمد حسن ميدو ثنائى الهجوم وأحمد عجلة لاعب الوسط خلال الميريكاتو الشتوى الحالى لإفساح المجال للتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة .

كان بتروجت قد تعاقد مع أكثر من لاعب فى بداية الموسم بعد الهجرة الجماعية لعدد من اللاعبين لأندية الدورى الممتاز بعد هبوط الفريق البترولى لدورى القسم الثانى .

ولم يقنع الثلاثى رجب وميدو وعجلة المدير الفنى الحالى للفريق علاء عبد العال الذى طالب بضرورة الإستغناء عنهم وسرعة التعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد .