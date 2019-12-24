شكرا لقرائتكم عمرو أديب يمازح فايلر : راعى مشاعر الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الاعلامى عمرو أديب رسالة للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الأهلى بعد فوزه برباعية على الاتحاد السكندرى بالدوري

وكتب عمرو أديب عبر تويتر : " ممكن حد يفهم الباشا مدرب الاهلى ان عندنا في مصر ممكن تكسب الماتش بجون او اتنين على اقصى تقدير يعنى مش محتاج تعمل كرتفال اهداف وحد يشرحله انه فارق بنفط كتير عن اي نادي في المحروسه فموضوع الاهداف ده مش مهم خلوه يراعى مشاعر البيت الابيض مش بتاع ترامب بتاع الزمالك".

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وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسيرته الرائعة في النسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز، بعدما اكتسح نظيره الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ونجح فايلر، في قيادة الأهلي لتحقيق فوزه الثامن على التوالي بالدوري العام، ومواصلة نتائجه المميزة تحت القيادة السويسرية هذا الموسم.

وتولى فايلر، القيادة الفنية للنادي الأهلي، في أغسطس الماضي عقب رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق والذي أُقيل من منصبه بسبب الخروج من دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

وقاد فايلر، الأهلي منذ توليه المسئولية الفنية في 14 مباراة سواء محليًا أو إفريقيًا، حقق الفوز في 13 لقاء، والهزيمة في مباراة وحيدة.