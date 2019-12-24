ملصق الاتحاد الإيطالي «عماها»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

انطبق المثل القائل «جاء يكحلها، عماها» في موضوع مكافحة العنصرية في ايطاليا؛ إذ أقدم اتحاد كرة القدم على نشر ملصق لقرود ثلاثة على هامش الحملة سيوضع في مدخل مبنى الاتحاد بمدينة ميلان. وسارع مشجعون ولاعبون سابقون للسخرية من الملصق الذي رسمه الفنان سيموني فوجازيتو لكن الفنان رد قائلاً: «حاولت إظهار حجم الجمال والتعقيد والروعة فينا كمخلوقات، فينا السعيد والحزين والمختلف بدينه عن الآخر. في نهاية المطاف شخصيتنا هي التي تقرر من نكون وليس لون بشرتنا».

وسارعت منظمة «فير» المناهضة للتمييز بتغريدة: «مرة أخرى، تسبب الكرة الإيطالية صدمة للعالم وتتركه مذهولاً. هذه مزحة مريضة».وزاد الفنان الطين بلة عندما قال: «كلنا نتحدر من القرود، قرد بعيون زرقاء للغرب وبعيون بنية لإفريقيا ومسحوبة لآسيا».