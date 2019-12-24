عبدالله الكعبي يشيد بالنجاح التنظيمي والفني لبطولة أدنوك للكريكيت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

دخلت بطولة «أدنوك للكريكيت 2019» مراحلها الختامية؛ بوصول 4 فرق إلى نصف النهائي المقرر أن تلعب مباراتيه يوم 27 ديسمبر/‏كانون الأول الجاري؛ حيث يلتقي فريقا أدنوك للتوزيع مع أدنوك للمنتجات النفطية، ويلتقي أدنوك للغاز مع بروج، وتنطلق المباريات في الواحدة والنصف ظهراً، وحتى الخامسة مساء.

وأعرب عبد الله سعيد الكعبي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عن سعادته الكبيرة بنجاح الحدث، والمشاركة الكبيرة من قبل العاملين في أدنوك، موضحاً: إن البطولة انطلقت في 7 ديسمبر، والمباريات كانت تلعب يوم الجمعة من كل أسبوع، مما كان له الأثر الإيجابي في النجاح؛ حيث حضر عدد كبير من اللاعبين والجماهير للبطولة التي شهدها ملعب «استاد زايد للكريكيت».

وأكد أن البطولة أحدثت حراكاً رائعاً في أوساط الفرق والعاملين في أدنوك، الذين مثلوا 10 قطاعات وفرق تتبع لأدنوك، وقال: إن النجاح التنظيمي جاء مقروناً بالنجاح الجماهيري الذي جذب أسر وعوائل جميع المشاركين.

وأضاف: إن مثل هذه البطولات تسهم في رفع معنويات العاملين في مختلف وحدات وقطاعات أدنوك، إضافة إلى أنها تسهم بصورة إيجابية في تحفيز العاملين في العطاء.وتابع: «البطولة الحالية هي النسخة ال20 ونجاحها الكبير يعد ثمرة جهود كل الذين سبق لهم العمل في هذه البطولة، وأتوجه بالشكر إلى جميع أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة أدنوك، خصوصاً للعاملين والموظفين في قسم أدنوك للحفر».