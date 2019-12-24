زيدان يطالب بالصبر ولن يشتري مهاجماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الفريق والمشجعين بالتحلي جميعاً بالصبر بعد فقدانه صدارة الليجا عقب التعادل السلبي أمام أتلتيك بلباو تاركاً الغريم برشلونة بطلاً للشتاء وقال: أشعر بخيبة أمل كبيرة لأن اللاعبين بذلوا جهوداً وقدموا مباراة كبيرة لكن لم تترجم الفرص لأهداف. سنحت لنا 3 أو 4 فرص لكن هذا هو حال الكرة، علينا المحافظة على هدوئنا لأن أداء الفريق كان استثنائياً، كما كان عليه الحال في الكلاسيكو. سعيد بتطور الفريق جدا، واجهنا صعوبات في بداية الموسم لكن تحسن الفريق كثيراً الآن. نحن أقوياء في الدفاع، صنعنا فرص تسجيل لكن افتقدنا الأهداف فقط أمام بلباو وسوف يتغير هذا الأمر في 2020».

ورداً على سؤال فيما إذا كان سيشتري مهاجماً الشهر المقبل، قال: لا، قطعا. نحن نسجل، في المباراتين الأخيرتين فقط انقطعت الأهداف. سنعود للتسجيل المتواصل عندما نعود للانتصارات، سنتغلب على هذه المشكلة بالهدوء الذهني.

يذكر أن بلباو لم يحقق الفوز في البرنابيو منذ 15 عاما وعاد بنقطة ثمينة في نهاية المطاف.

وعبر البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن استيائه الشديد عقب التعادل وقال: نشعر بالمرارة، بعد أن خضنا مباراتين في غاية الصعوبة، الحظ لم يكن إلى جانبنا خسرنا نقطتين لكن علينا الاستمرار، في بعض الأحيان يبدو الأمر وكأن الكرة لا ترغب في دخول المرمى، لقد أتيحت لنا فرص للفوز بالمباراة، لكن علينا أن نستمر في العمل عليها.