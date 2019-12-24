فعاليـات رياضيـة في كشـافة العــين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المهندس علي عبد الحق البلوشي، نائب رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة العين، أن رؤية القيادة الرشيدة للدولة تتجاوز المعايير العالمية في الخطط الاستراتيجية التي تتحدث عن سنوات محددة بين 5 و 10 سنوات، بينما تخطط قيادتنا الحكيمة لمدة 50 عاماً نحو الريادة والتميز في جميع المجالات انطلاقاً من القدرة على تجاوز التحدي والوصول إلى الأهداف المرجوة والمنشودة للوطن الغالي الذي يصنع التطور بالإرادة والتحدي والإصرار.

وشدد البلوشي خلال اجتماعه أخيراً في مقر مفوضية كشافة العين على ضرورة التفاعل الإيجابي مع جميع الفعاليات التي تشهدها الدولة وتحقيق التميز والبحث عن المبادرات الإيجابية التي تصب في مصلحة المجتمع.

وأشار إلى أن مفوضية كشافة العين تسعى لإبراز الدور الإيجابي في المجتمع من خلال الأفكار الخلاقة والبرامج المتنوعة في الأنشطة الرياضية المختلفة التي تلقى التأييد والاهتمام والمتابعة من الجميع، لتعظيم الدور الذي يمكن أن تضطلع به، مشيراً إلى مجموعة من الأنشطة والفعاليات في الفترة المقبلة لنشر ثقافة المسؤولية المجتمعية وإتاحة الفرصة أمام الفئات الشبابية المختلفة للمشاركة في البرامج المنوعة والحيوية.