العنصرية تعود في لقاء تشيلسي وتوتنهام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت العنصرية في ملاعب كرة القدم لتلقي بظلالها بعد الحادثة التي شهدتها مباراة أمس الأول في الدوري الإنجليزي بين توتنهام وجاره اللندني تشلسي (صفر-2)، حيث تعرض مدافع الأخير الألماني أنطونيو روديجر لإهانات عنصرية من الجمهور، ما دفع رابطة اللاعبين المحترفين إلى المطالبة بتحقيق حكومي.

رأى مدرب تشلسي فرانك لامبارد الذي تفوق على معلمه البرتغالي جوزيه مورينيو بإسقاط توتنهام في معقله، أن هناك حاجة للتعامل مع المشكلة بحزم، فيما وعد توتنهام بتحقيق شامل بعدما وجد الحكم أنتوني تايلور نفسه مجبراً على إيقاف المباراة في شوطها الثاني عندما اشتكى روديجر من سماع صيحات قردة صادرة من مدرجات جمهور سبيرز. وبدأت الحادثة بعدما تسبب روديجر نفسه بطرد نجم توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ - مين، بسبب سلوك عنيف أكدتها تقنية الإعادة بالفيديو إثر ركله المدافع الألماني على صدره بعد أن عرقله الأخير دون أن يحتسب خطأ للكوري الجنوبي، ما أثار حفيظته.

وتعرض روديجر، صاحب البشرة السوداء، بعد ذلك للإهانة العنصرية من مدرجات توتنهام، ما دفع بالقيّمين على الملعب إلى إطلاق ثلاثة نداءات على مكبرات الصوت قالوا فيها إن تصرفاً عنصرياً من قبل المشجعين يؤثر في المباراة.

وكشف مدافع وقائد تشلسي الإسباني سيزار أسبيليكويتا أنه لم يتردد في تبليغ الحكم عما حصل بحق زميله الألماني، موضحاً: روديجر جاء إليّ وقال بأنه سمع أغاني عنصرية موجهة ضده، فأبلغت عنها للحكم، علينا جميعا أن نعمل على إيقاف هذا الأمر هذه مشكلة ليست في كرة القدم وحسب، بل في الحياة.

ومن جهته، قال روديجر في حسابه على تويتر: أمر مخزٍ أن تكون العنصرية موجودة حتى الآن في 2019. متى سيتوقف هذا الهراء، آمل حقاً أن يتم العثور على الجناة ومعاقبتهم قريباً. وفي ملعب كرة قدم حديث مثل توتنهام هوتسبر ستاديوم مع عشرات الكاميرات التلفزيونية والأمنية، يجب أن يكون من الممكن العثور عليهم ومعاقبتهم على ذلك، إذا لم يكن الأمر ممكناً، فيجب أن يكون هناك شهود في الملعب رأوا الحادث وسمعوه.

وعلقت رابطة اللاعبين المحترفين على ما حصل في بيان قالت فيه: نشعر بالاشمئزاز والخوف، لأن مرة أخرى، مباراة في الدوري الإنجليزي كانت ملوثة بسبب سوء المعاملة من المدرجات تجاه اللاعبين أصبح جلياً بأن لاعبي كرة القدم هم الطرف المتلقّي للعنصرية الصارخة التي تنتشر حالياً في المملكة المتحدة، لكنهم ليسوا وحدهم،

أن الإساءة العنصرية في كرة القدم ليست مجرد قضية لاعبين من الأقليات السوداء والإثنية، بل إنها قضية كل من يحب اللعبة. تدعو رابطة اللاعبين المحترفين إلى تحقيق حكومي في العنصرية وفي ازدياد جرائم الكراهية داخل كرة القدم».

وقبل أسبوعين، قامت الشرطة الإنجليزية بتوقيف شخص لقيامه بتصرفات عنصرية خلال دربي مدينة مانشستر بين سيتي وضيفه يونايتد.

وظهر أحد مشجعي سيتي وهو يقوم ب «حركات عنصرية» في شريط مصور تم تداوله على مواقع التواصل، في أعقاب المباراة التي انتهت بفوز الضيوف 2-1.

وقد اجتاحت الملاعب الأوروبية في الآونة الأخيرة موجة من الحوادث العنصرية بما فيها تعرض لاعبي منتخب انجلترا لهتافات من بعض الجماهير البلغارية خلال مباراة البلدين في تصفيات كأس أوروبا 2020، وأخرى للبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان وماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا في إيطاليا.