شباب الأهلي يثقف اللاعبين بقيم «التسامح»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت أكاديمية كرة القدم بنادي شباب الأهلي، محاضرة تثقيفية للاعبي مدرسة الكرة «مركز العوير»؛ بمناسبة «عام التسامح» تحت عنوان: (شجرة الغاف رمز وشعار لعام التسامح)؛ وذلك ضمن برنامج الأكاديمية، الهادف إلى نشر الثقافة الرياضية بوجه عام، وقيم «عام التسامح».

قدم المحاضرة الدكتور موسى عباس مدير الأكاديمية، وتحدث عن شجرة الغاف التي تنتشر بكثرة في صحراء الإمارات، وتزين شوارعها بجمالها وخضرتها الدائمة التي تتميز بالعديد من الصفات؛ لتحملها أقصى ظروف الجفاف والحرارة العالية.

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