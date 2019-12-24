شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيول يقيل مدربه ماشين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر نادي إسبانيول، متذيل ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، التخلي عن خدمات مدربه بابلو ماشين، وذلك بعد قرابة شهرين فقط على التعاقد معه.
وقال النادي الكاتالوني في بيان «قرر النادي أن ينهي دوره كمدرب... بسبب أداء الفريق الأول» الذي جمع 10 نقاط في المراحل ال18 الأولى.
وتعاقد إسبانيول مع ماشين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلفاً لدافيد غاييغو الذي استلم المنصب قبل أربعة أشهر فقط من الإقالة.
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