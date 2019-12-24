شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تحضيرات «خلوة» اتحاد الكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد اتحاد الإمارات لكرة القدم في ملعب ذياب عوانة جلسة عصف ذهني؛ لمناقشة آلية تنظيم مبادرة «الخلوة الاستراتيجية» التي أعلن عن إطلاقها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم هذا الأسبوع.
وشارك في الجلسة خلفان جمعة بالهول رئيس لجنة الاستثمار والتسويق، وعلي حمد البدواوي رئيس لجنة الحكام، وعائشة راشد الطنيجي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، ومحمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، إلى جانب عدد من أعضاء فريق العمل ومديري الإدارات والأقسام باتحاد الكرة.
واستعرض المشاركون في جلسة العصف الذهني مجموعة من المحاور الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال الخلوة الاستراتيجية، والمتعلقة بمهام عمل اتحاد الإمارات لكرة القدم في مجال المنتخبات والتحكيم وإدارة المسابقات وغيرها من الشؤون الإدارية.
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