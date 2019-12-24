شكرا لقرائتكم خبر عن مارتينيز مدافع بايرن ميونيخ يغيب 6 أسابيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال هانز فليك المدرب المؤقت لبايرن ميونيخ: إن المدافع خابي مارتينيز سيغيب لستة أسابيع على الأقل بسبب إصابة عضلية تعرض لها في الفوز 2- صفر على فولفسبورج يوم السبت، وأصيب اللاعب الإسباني في الفخذ الأيمن وتم استبداله قبل الاستراحة.

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