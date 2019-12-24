اتحاد الكرة: إيقاف مرتضى منصور.. وتوبيخ سيد عبد الحفيظ

كتب: ضياء السقا

أعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري، منع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، بسبب تجاوزاته في حق لجنة الحكام.

ويأتي ذلك نظرا لما بدر من منصور من تصريحات مسيئة ضد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة، في الجولة التاسعة من الدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

كما قررت اللجنة منع فرج عامر رئيس نادى سموحة من المشاركة فى أى نشاط رياضى يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسىء لطاقم الحكام الذى أدار مباراة فريقه أمام أسوان.

وفي سياق متصل، قررت اللجنة توبيخ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك.