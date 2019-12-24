موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم.. والقنوات الناقلة.. والغيابات والتشكيل

كتب: ضياء السقا
يستضيف الإنتاج الحربي، نظيره الزمالك، في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى المصري الممتاز.
ويدخل الزمالك اللقاء، متأثرا بنتائجه السلبية، بعد خسارته من طلائع الجيش 3-1، وتعادله مع سموحة سلبيا، في الجولتين الماضيتين.
ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 14 نقطة جمعها من 8 مباريات، فيما يحتل الإنتاج المركز السادس برصيد 14 نقطة .
تشكيل الزمالك
من المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للزمالك اللقاء بالتشكيل كالتالي:
أبو جبل
حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي
طارق حامد وفرجاني ساسي وبن شرقي وبامبو وأوباما
مصطفى محمد
القنوات الناقلة للدوري
القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "تايم سبورت" للرياضة.
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