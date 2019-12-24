سيد عبدالحفيظ يكشف مصير ثلاث لاعبين في الأهلي

كشف مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، عن مصير لاعبي الفريق عمار حمدي وصالح جمعة وصلاح محسن.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يبث عبر أثير "أون سبورت إف إم" اليوم الثلاثاء، إن هناك العديد من العروض التي وصلت للنادي الأهلي لضم عمار حمدي نجم المنتخب الوطني الأولمبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأكد أن بقاء عمار حمدي أمر محسوم خاصة وأن الفريق في حاجة له.

وعن صالح وجمعة وصلاح محسن، قال عبدالحفيظ إن كرة القدم بها العديد من المتغيرات، مؤكداً أنه في حال رحيل أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة سيكون للإعارة فقط ولن يكون هناك أي بيع نهائي.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.