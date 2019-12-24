شكرا لقرائتكم خبر عن كالديرون يطلب 400 ألف دولار للعودة للإسماعيلى بعد رحيله من الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الكولومبى كالديرون مهاجم الكويت الكويتى 400 ألف دولار نظير الموافقة على العودة للنادى الإسماعيلى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفسخ كالديرون تعاقده مع الكويت الكويتى بالتراضى منذ أيام قليلة وأصبح لاعباً حراً، وتبحث لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى عن مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى ظل العجز الشديد الذى يعانيه هذا المركز.

وتألق كالديرون بصفوف الإسماعيلى موسم 2018 حينما شارك فى 26 مباراة وسجل 21 هدفاً وصنع 7 أخرى، قبل أن يوافق مجلس الدراويش على بيعه لنادى الفيصلى السعودى.