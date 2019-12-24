شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فوزى يعود لعرين الإسماعيلى أمام زعيم الثغر بعد ثنائية المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدارعلى إعادة محمد فوزى حارس مرمى الدراويش للتشكيل الأساسى للفريق بداية من مواجهة الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية، بعد الأخطاء التى ارتكبها محمد مجدى حارس الفريق فى مباراة المقاولون العرب.

وتلقى الإسماعيلى خسارتين على التوالى أمام الأهلى بهدف دون رد ثم المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتجمد رصيد الدراويش عند النقطة الثالثة عشرة محتلا المركز التاسع بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف، وخسر الدرأويش 17 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى بذهاب دورالثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على استاد الإسكندرية، فيما يستضيف استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً.