شكرا لقرائتكم خبر عن أمير وجيه: 6 بطولات عالم فى 2019 هدية الاسكواش للرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أمير وجيه المدير الفنى للمنتخب الأول لرجال الاسكواش عن تتويج الفراعنة ببطولة العالم للفرق التى أقيمت فى واشنطن حتى بداية الأسبوع الجارى وتوج بها المنتخب الوطنى للمرة الثانية على التوالى والخامسة فى تاريخه بعد الفوز على إنجلترا فى المباراة النهائية بنتيجة 2 / 0.

وقال أمير وجيه، فى تصريحات تلفزيونية لبرانمج "العبها صح" الذى يقدمه يحيى حمزة على قناة تايم سبورت" 6 بطولات عالم في العام الجاري هي هدية الاسكواش إلى الرياضة المصرية، وكانت بطولة المنتخب هي مسك الختام بعد فوز طارق مؤمن ونور الشربيني بالبطولة الفردية للمحترفين، وتتويج مصطفى عسل وهانيا الحمامي ببطولة الناشئين، وتتويج منتخب الكبار والناشئين باللقب أيضاً، حظينا منذ اللحظة الأولى لوصولنا إلى واشنطن بدعم السفير المصري ياسر رضا الذي عقد معنا جلسة للاستفسار عن متطلباتنا وتنفيذها.

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وأضاف وجيه: معرفتي بنجوم المنتخب منذ أن كانوا فى قطاع الناشئين سهل مهمتى فى قيادة الفراعنة، ولكن التتويج على هذا الملعب فى واشنطن كان له مذاق خاص خاصة أننى أعتبر مؤسس هذا الملعب، خلال الفترة التى عملت بها فى أمريكا قبل العودة إلى مصر.

واستطرد مدرب الفراعنة: نعقد جلسة خاصة مع اتحاد الاسكواش خلال الأيام المقبلة من أجل وضع خطة التعامل مع البطولات المرتقبة، واتحاد الاسكواش أصبح مثل اتحاد الكرة ينفق على نفسه ويبحث عن سبل الرعاية والبحث عن موارد جديدة نظراً لتكلفة اللعبة العالية.

واختتم وجيه: لا خوف على الاسكواش المصرى فى الفترة المقبلة، لدينا المشروع القومى للموهبة برعاية وزارة الرياضة والذى يضم ألف ناشئ فى جميع محافظات مصر أبرزها الصعيد وخط القناة، لنشر اللعبة فى جميع المحافظات.