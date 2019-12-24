شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى الإجهاد ببرنامج "بينكيل" قبل مواجهة بلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجهّز توماس بينكيل، مخطط أحمال فريق الأهلى برنامجا بدنيا خاصا للاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلى، على أن يتم تنفيذه فى مران الفريق الذى يقام ظهر غد فى بداية التحضير لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد السلام بدورى أبطال أفريقيا.

ويسعى رينيه فايلر المدير الفنى لتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا ومعنويا للمرحلة المقبلة، التى تشهد مشاركة الفريق أمام بلاتينيوم يوم السبت، ثم العودة من جديد إلى مواجهات الدورى الممتاز.

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وأجرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق تعديلا على برنامجه التدريبى بعد الفوز برباعية نظيفة على الاتحاد السكندرى أمس فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى العام، حيث قرر منح اللاعبين راحة اليوم، على أن يبدأ الفريق غدا التحضير لمواجهة بلاتينيوم.

ويلعب الأهلى ضمن المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوي، ونجح الفريق في تحقيق الفوز على الهلال في الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.