شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى الإجهاد ببرنامج "بينكيل" قبل مواجهة بلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر
وأجرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق تعديلا على برنامجه التدريبى بعد الفوز برباعية نظيفة على الاتحاد السكندرى أمس فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى العام، حيث قرر منح اللاعبين راحة اليوم، على أن يبدأ الفريق غدا التحضير لمواجهة بلاتينيوم.
ويلعب الأهلى ضمن المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوي، ونجح الفريق في تحقيق الفوز على الهلال في الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
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