شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يكشف تفاصيل قيد كهربا فى قائمة الأهلى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى تفاصيل قيد محمود عبد المنعم كهربا الوافد الجديد للقلعة الحمراء فى صفوف المارد الأحمر.
وقال سيد عبد الحفيظ فى مداخلة هاتفية مع مع الإعلامي أحمد شوبير على راديو أون سبورت: "سيتم قيد كهربا بداية من أول يناير وليس على حساب محمد محمود لاعب خط وسط الفريق المصاب بقطع فى الرباط الصليبى".
ويضيف مدير الكرة بالأهلى "قيد كهربا قد يكون عن طريق إعارة أحد اللاعبين وقيده مكانه بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عبر الاستبدال".
وتابع عبد الحفيظ : "مع احترامى لكل الأندية التى طلبت التعاقد مع عمار حمدى، فهو لاعب واعد من العناصر الواعدة التى يحتاجها رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى فى الفترة المقبلة".
وأكمل مدير الكرة بالأهلى "كرة القدم تحمل الجديد كل لحظة لذا قد يكون عمار حمدى لاعباً أساسياً فى الأهلى مثلما أصبح أليو ديانج بعد إصابة حمدى فتحى وغيابه عن الملاعب".
وتعاقد الاهلي مؤخراً مع كهربا لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم نتبدأ من يناير المقبل قادماً من نادى أفيس البرتغالى بعدما دفع الأهلى قيمة الشرط الجزائى فى عقد اللاعب مع أفيس وقيمته 400 ألف دولار.
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