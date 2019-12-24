شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط "توبخ" سيد عبد الحفيظ وتقرر إيقاف رضا عبد العال 4 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - توبيخ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة حال تكرار ذلك. - إيقاف رضا عبد العال المدير الفنى لبلدية المحلة 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما ورد منه فى حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة. Advertisements - إيقاف مصطفى محمد يوسف نايل المدير الإداري لفريق شركة أسيوط لتكرير البترول 10 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه فى حق حكم مباراة فريقه أمام الفيوم. - ايقاف مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفريق أسوان مباراتين لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد لجنة الحكام.

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