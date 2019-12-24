شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. إيقاف مرتضى منصور 3 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أى نشاط رياضى متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة. كما قررت اللجنة إيقاف علاء الدين مصطفى سالم مدلك فريق المصرى 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز. فى السياق ذاته، قررت اللجنة منع السيد فرج عامر رئيس نادى سموحة من المشاركة فى أى نشاط رياضى يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسىء لطاقم الحكام الذى أدار مباراة فريقه أمام أسوان.

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