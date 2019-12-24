شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة على الطريق.. رمضان مصطفى حارس العرين الأحمر فى أهلى 99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قطاعات الناشئين العديد من المواهب الكروية التى تحتاج لفرصة المشاركة تحت الأضواء والمتابعة الجماهيرية، لإثبات جدارتهم وإظهار قدراتهم الحقيقية داخل المستطيل الأخضر.

ومن بين هذه المواهب رمضان مصطفى حارس مرمى شباب الأهلى مواليد 99، والذى يحلم بفرصة المشاركة مع الفريق الأول لإثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر، ويقدم الخليج 365 بطاقة تعريفية لحارس الأهلى المرتقب.

تاريخ الميلاد: 1 / 1 / 1999

المثل الأعلى محلياً: إكرامى الشحات، ومحمد الشناوى

المثل الأعلى عالمياً: نافاس

تم تصعيد رمضان مصطفى إلى الفريق الأول 7 مرات فى أكثر من موسم، وشارك فى ودية الأهلى أمام البلاستيك، كما تواجد على دكة بدلاء الفريق الأحمر فى مباراة أتليتكو مدريد الودية التى أقيمت العام الماضى، ومباراة الفجيرة الإماراتى.

ناشئ الأهلى يحلم بالاحتراف فى ريال مدريد عبر بوابات القلعة الحمراء، مقتنعاً بأن الفرصة مع الفريق الأول ستأتيه يوما ما رغم المنافسة الشرسة مع زملائه على هذا المقعد صعب المنال، ومن خلالها سيحقق أحلامه بالاحتراف ومواصلة المسيرة الناجحة لفرارى الفراعنة محمد صلاح.



حارس الاهلى

Advertisements



حارس الاهلي الصاعد



حارس المرمى الاحمر



رمضان



رمضان حارس الاهلي



رمضان حارس شباب الاهلي



رمضان في مران الحراس



رمضان مصطفى مع الفريق الاول



رمضان مصطفى



رمضان مع حراس الفريق الاول