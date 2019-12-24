شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مختار مختار أمام الزمالك قبل اللقاء المرتقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريقا الزمالك والإنتاج الحربى فى السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار الجولة العاشرة بالدورى الممتاز على ملعب إستاد السلام .

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دائما ما تكون مباريات الأندية التى يقودها مختار مختار أمام الزمالك فيها ندية كبيرة بين الفريقين لقدرة المخضرم مختار مختار على قراءة مباريات الأندية الكبيرة وإغلاق المناطق الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة وهو ما يتضح من الأرقام التى حققها، حيث سبق له الفوز فى 6 مباريات أمام الأبيض .

يرصد الخليج 365 تاريخ مواجهات مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى أمام الزمالك فى التقرير التالى :

واجه مختار مختار الزمالك فى 24 لقاءحقق الفوز فى 6 لقاءات أمام الزمالكتعادل فى 5خسر 13 مرةسجل لاعبوه 25 هدفاًاستقبلت شباكهم 35 هدفاًآخر مواجهة انتهت بين الفريقين فى الموسم الماضى بالتعادل 1 / 1أكبر إنجاز حققه مختار أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر عام 2011 أثناء قيادة إنبى بالفوز بهدفين مقابل هدفأولى المباريات التى جمعت الطرفين كانت فى موسم 2006-2007، وخسر مختار أمام الأبيض 2-0