شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاولون: ماعندناش لاعيبة للبيع ولسه الأهلى ماخدش الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبد الغنى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب أن الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس رفض التخلى عن أى لاعب بين صفوف الفريق فى يناير المقبل، معلناً الاكتفاء الذاتى بالقائمة الحالية للاعبين دون ضم صفقات جديدة أيضاً.

وقال عبد الغنى، فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، تلقينا عروضا كثيرة للاعبين خلال الفترة الماضية، لكننا لن نفرط فى أى لاعب، ولا نرغب فى ضم صفقات جديدة أيضاً خلال الميركاتو الشتوى المقبل، فالقائمة الحالية من اللاعبين أثبتت جدارتها بتمثيل المقاولون بعد النتائج التى حققناها فى الدورى.

وأضاف مدرب المقاولون: مواجهة ضحايا الأهلى أفادتنا بالتأكيد، فالفرق تكون منهكة نفسياً بعد الخسارة بنتيجة كبيرة من المارد الأحمر، وبعد خوض مباراة قوية أيضاً، وهذا الأمر أفادنا فى أكثر من مباراة.

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وعن سبب تفوق المقاولون حالياً وطموحهم خلال الفترة المقبلة قال علاء عبد الغنى: استطعنا أن عيد الثقة لأكثر من لاعب بعد الموسم الماضى، وعدالة المشاركة فى المباريات كانت حافزاً إيجابياً، نمتلك ثانى أقوى خط دفاع بعد الأهلى، نحن فرقة عملية ولسنا فرقة جمالية، ونطمح أن ننهى الدور الأول فى المربع والذهبى، وهدفنا أن نحصد مركز متقدم بين الأربعة الكبار بنهاية الموسم.

وعن اقتراب الدورى من الأهلى قال عبد الغنى: مازال من المبكر أن نتحدث عن حسم الدوري، لا يمكن التكهن بفوز الأهلي بالدرع من الآن، مازال هناك الكثير من المباريات، ونستعد بقوة للاتحاد خاصة أنه يلينا في جدول الترتيب.

كان المقاولون العرب قد فاز على الاسماعيلي في مباراة الجولة العاشرة بنتيجة 2 /0، ليرفع المقاولون رصيده للنقطة 22 في المركز الثاني بالدوري بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 7 لقاءات والتعادل في مباراة والخسارة في مباراتين، وتوقف الاسماعيلي عند 13 نقطة من 10 مباريات بعدما حقق الفوز في 4 مواجهات والخسارة في 5 مباريات والتعادل في لقاء واحد.