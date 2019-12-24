شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. زينب العقباوى نجمة الجودو: زوجى نسى الدبلة يوم الفرح.. وكان نفسى أكون وزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم هى زينب العقباوى لاعبة منتخب الجودو السابقة ، فكان معها الحوار التالى ..



زينب العقباوى

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

بحب القراءة خاصة القصص، وأعيش مع الشخصيات ويكون الكاتب عاوز يوصل رسالة للقارئ فى الحياة.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

أول حاجة اتعلمت أطبخها هى البسلة، لأنها الأكلة المفضلة لزوجى، فأتدربت عليها كتير.



زينب العقباوى ورمضان

من نجمك المفضل ؟

رمضان درويش لأنى عايشة التعب معاه للوصول إلى الحلم الذى يسعى إليه.

من مطربك المفضل ؟

محمد منير، كل أغانيه حلوة.



زينب العقباوى

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟

كان نفسى أكون وزيرة التعليم لأن التعليم هو أساس النجاح فى الحياة، ونفسى يكون لى دور فيه للناس والمجتمع.

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لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

لا بتجاهل ومش برد على حد، و بمشى الطريق وكأنى مش سامعة حاجة.



رمضان وزينب

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

السندريلا سعاد حسنى.

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

بحب ألبس الكاجوال لانى بكون بحريتى لكن فى المناسبات بحب الفورمال.

هل الرياضة عقبة فى طريق الفتاة بعد الزواج؟

الرياضة حاجة صعبة، ودى حاجة ترجع للراجل، لو وحدة متجوزة واحد فاهم معنى الرياضة ممكن يتقبل وييقدر مجهودها فى الرياضة.



زينب العقباوى ورمضان درويش

ما أصعب المواقف التى واجهتك بسبب الرياضة فى حياتك الأسرية؟

إن أنا أتوفق عن ممارسة الرياضة لأنها كانت أكتر حاجة بابا متابعنى فيها وبيساعدنى فيها، وهو اكتر واحد واثق انى هكون حاجة كبيرة فكنت خايفة يزعل منى لما اخد القرار ده.

ما الموقف الكوميدى الذى تعرضتى له فى حياتك؟

إن زوجى نسى الدبلة يوم الفرح وأنا بس اللى لبست الدبلة وقتها، لأن هو دائما مشغول بالتدريب فمش متعود أنها تكون معاه.