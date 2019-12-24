الارشيف / اخبار الرياضه

فايلر يكشف استعدادات الأهلى لمباراة بلاتينيىوم فى دورى الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يكشف استعدادات الأهلى لمباراة بلاتينيىوم فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى إن الجهاز الفنى يبدأ من اليوم التحضير لمواجهة بلاتينيوم، بطل زيمبابوى، واستغلال فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون من التدريبات فى مشاهدة مباريات بطل زيمبابوى، ودراسته بشكل جيد، والوقوف على نقاط القوة والضعف قبل المواجهة التى تجمع الفريقين مساء السبت المقبل.

 

ويشاهد الجهاز الفنى ملخصا لعدد من مباريات فريق بلاتينيوم، على أن يتم تنفيذ طريقة اللعب التى سيخوض بها الأهلى المباراة، خلال التدريبات اليومية التى تبدأ اعتبارا من غد الأربعاء.

 

Advertisements

وأكد المدير الفنى إغلاق ملف بطولة الدورى الممتاز، وبدء التحضير لمواجهات بلاتينيوم فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، التى تقام يوم السبت المقبل على استاد السلام.

 

وحرص فايلر على منح اللاعبين راحة اليوم لالتقاط الأنفاس؛ بسبب ضغط المباريات ما بين المشاركة محليا وأفريقيا، على أن يستأنف الفريق مرانه غدا، والبدء فى التحضير بشكل عملى لمواجهة بطل زيمبابوى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يكشف استعدادات الأهلى لمباراة بلاتينيىوم فى دورى الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا