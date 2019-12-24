شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يكشف استعدادات الأهلى لمباراة بلاتينيىوم فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
ويشاهد الجهاز الفنى ملخصا لعدد من مباريات فريق بلاتينيوم، على أن يتم تنفيذ طريقة اللعب التى سيخوض بها الأهلى المباراة، خلال التدريبات اليومية التى تبدأ اعتبارا من غد الأربعاء.
وأكد المدير الفنى إغلاق ملف بطولة الدورى الممتاز، وبدء التحضير لمواجهات بلاتينيوم فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، التى تقام يوم السبت المقبل على استاد السلام.
وحرص فايلر على منح اللاعبين راحة اليوم لالتقاط الأنفاس؛ بسبب ضغط المباريات ما بين المشاركة محليا وأفريقيا، على أن يستأنف الفريق مرانه غدا، والبدء فى التحضير بشكل عملى لمواجهة بطل زيمبابوى.
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